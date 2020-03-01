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В Таиланде раскрыли подробности смерти пациента от коронавируса

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Таиланде раскрыли подробности смерти пациента от коронавируса
Фото: pixabay.com

Генеральный директор департамента эпидемиологии министерства здравоохранения Таиланда Суванчай Ваттханайингчарен сообщил, что причиной смерти зараженного коронавирусной инфекцией пациента стала полиорганная недостаточность после месяца в реанимации.

Эксперт объяснил, что полиорганная недостаточность «разразилась в результате тяжелой формы лихорадки денге» и пневмонии, которая появляется в результате заражения коронавирусом. По его словам, 35-летний мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии.

«Первоначально больной поступил в частную клинику с тяжелой формой лихорадки денге. 5 февраля у него в организме был обнаружен коронавирус COVID19, и он был переведен в инфекционный центр министерства», - пояснил он.

Специалист добавил, что местный житель заразился от китайских туристов и с первого дня находился в отделении интенсивной терапии, где скончался спустя месяц. Он отметил, что врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь пациенту – лечили от пневмонии и коронавируса, а также пытались остановить внутренние кровотечения из-за лихорадки денге.

«Уже 16 февраля в организме больного не было коронавируса, его состояние немного улучшилось с критического до стабильно тяжелого, так как развитие пневмонии приостановилось. Однако вскоре состояние пациента снова резко ухудшилось, так как начался множественный отказ органов, то, что мы называем полиорганной недостаточностью», - заключил он.

БА

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