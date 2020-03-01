Все новости >>

//В мире 13+

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем вошла в Средиземное море

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем вошла в Средиземное море
Авианосец "Гарри Трумэн", фото: pixabay.com

Американский атомный авианосец USS Eisenhower ("Эйзенхауэр") (CVN 69) вошел в Средиземное море. На борту авианосца ВМС США размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F-18.  Авианосец вошел в Средиземное море в сопровождении дух ракетных крейсеров и трех эсминцев.

По сведениям британских новостных порталов, авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем прошла пролив Гибралтар и следует в Восточное Средиземноморье

По штатному составу, авианосную группировку также должна сопровождать ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,5 тыс. км.

По данным Пентагона, эта группа военных кораблей направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца "Гарри Трумэн", которая сейчас несет дежурство в районе Оманского залива. Эксперты считают, что эта группа может на некоторое время "задержаться" в Средиземном море вблизи Сирии.

28 февраля стало известно, что в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб через Черноморские проливы в Сирию проследовали два российских фрегата - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", а также большой десантный корабль "Орск".

Турецкий политик, председатель оппозиционной партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек считает начало войны против Сирии "ловушкой", в которую Турцию заманивают Соединенные Штаты и Израиль.

ИЧ

//картина дня

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих на эту тему, стоят за идеями глобализма и всеобщего полевения, что включает в себя борьбу за признание нормой всего, что ранее…

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В 90-х его песни звучали из каждого магнитофона, и спустя более четверть века он даёт около 130-ти кассовых концертов в год. «Король 90-х», Заслуженный артист России…