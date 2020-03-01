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Глава МИД Турции сообщил, что истребители ВКС РФ не атакуют турецкие войска в Идлибе

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Глава МИД Турции сообщил, что истребители ВКС РФ не атакуют турецкие войска в Идлибе
Xinhua, globallookpress.com

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал обострившуюся ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Турецкий министр иностранных дел отметил, что Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, но фактов того, что военные российские самолеты наносят авиаудары по турецким военным, он назвать не может.

По данным Чавушоглу,  Россия поддерживает правительственные войска САР, но в ударах по турецким военным в Идлибе ВКС РФ не участвуют.  Он заявил, что прогресса в перемирии можно добиться лишь по итогам встречи президентов РФ Путина и Турции Эрдогана, которая запланирована на первую неделю марта.

Как уверяет Чавушоглу, Анкара прилагает совместные с Москвой усилия для обеспечения устойчивого мира в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее  Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями.  

Турецкий политик, председатель партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек считает начало войны против Сирии "ловушкой", в которую Турцию заманивают Соединенные Штаты и Израиль.

ИЧ

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