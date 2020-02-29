Первой страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург

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29 февраля 2020, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Начиная с первого марта 2020 года Люксембург отменяет плату за проезд на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда на территории герцогства. Об этом в субботу сообщает агентство AFP.

Как отмечает агентство ТАСС, такой щедрый жест власти Люксембурга решили сделать на фоне острейшей проблемы пробок на дорогах. В самой столице проживают 110 тыс. человек, население герцогства составляет 614 тыс. жителей.

Однако, еще сотни тысяч приезжают в город Люксембург на работу из соседних государств. И движение буквально останавливается. Стоимость проекта составит 41 миллионов евро в год, их возместят за счет налогов.

А в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» сообщили, что с 1 марта в ряде общественных транспортных средств Москвы пропадет беспроводной интернет: услугу отменят в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях.