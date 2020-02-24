С 1 марта в московском наземном транспорте отключат Wi-Fi

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24 февраля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» сообщили, что с 1 марта в ряде общественных транспортных средств пропадет беспроводной интернет. Отмечается, что услугу отменят в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях.

Представитель ведомства отметили, что подключённый на сегодняшний день в московском транспорте Wi-Fi не удовлетворяет потребности пользователей. По его словам, они проведут исследование, чтобы выяснить, чего не хватает пассажирам, и подготовят обновленную версию.

«Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы», - добавили в ведомстве.

Известно, что беспроводной интернет вернут в наземный транспорт во втором полугодии 2020 года.