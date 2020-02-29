Во Франции число зараженных коронавирусом уверенно растет

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29 февраля 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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По последним данным, число заразившихся коронавирусом во Франции достигло отметки в 100 человек. Сейчас с заболеванием на территории страны госпитализировано 86 человек, девять из которых находятся в тяжелом состоянии.

Двенадцать человек уже выздоровели, а двое скончались.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал, что на 13.00 субботы число заболевших составляет 73 человека.

Ранее США закрыли свою крупнейшую военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019. Об этом сообщила накануне газета Financial Times.