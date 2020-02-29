Крупнейшую зарубежную военную базу США закрыли из-за коронавируса

//Армия 13+

29 февраля 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Соединенные штаты Америки закрыли свою крупнейшую военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019. Об этом сообщила накануне газета Financial Times.

"Ограничения на военной базе Кэмп-Хамфрис (Camp Humphreys) и других - часть усилий, направленных на то, чтобы коронавирус не сказался на боеспособности войск", - подчеркивается в статье, опубликованной изданием.

Ранее ВС США в Южной Корее (USFK) сообщили, что один военнослужащий, а также сотрудник ВС и член семьи одного из сотрудников заразились коронавирусом. Южная Корея и США отложат проведение совместных командно-штабных учений.

Однако представитель ВС США в этой стране - полковник Ли Питерс - сообщил, что закрытие базы не снизит ее боеготовность: "Уровень нашей готовности остается высоким. Мы непрерывно следим за любой провокацией с севера".

Ранее АН сообщали, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал граждан прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса. Он подчеркнул: никаких перебоев с производством этого товара в стране нет.