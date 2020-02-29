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В Японии произошло столкновение грузового судна с рыболовецким катером, 13 человек числятся пропавшими без вести

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Японии произошло столкновение грузового судна с рыболовецким катером, 13 человек числятся пропавшими без вести
pixabay.com

В Японии грузовое судно GUOXING-1 затонуло после столкновения с рыболовецким катером . Сейчас 13 человек числятся пропавшими без вести.

Береговая охрана сообщила, что инцидент произошел около 16.20 по московскому времени. Известно: судно смогло самостоятельно вернуться в порт, а находившиеся на его борту 15 членов экипажа не пострадали. Среди них были граждане КНР, Вьетнама и Филиппин. Одного человека спасли, еще 13 пропали. На их поиски направлены 4 патрульных катера.

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ЕЧ

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