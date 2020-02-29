В Гонконге арестовали критикующего власть медиамагната

//В мире 13+

29 февраля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Мультимиллионер и владелец оппозиционной газеты, 71-летний Джимми Лай, был задержан полицией в его собственном особняке. В тот же день пришли и за двумя другими видными представителями демократического движения Гонконга.

Аресты связаны с несогласованными антиправительственными митингами, которые состоялись в августе прошлого года. Джимми Ли считают одним из главных организаторов и спонсоров протестных акций. Местные жители выступают прежде всего за отмену поправок к законопроекту об экстрадиции. Их принятие означало бы выдачу несогласных граждан континентальной части Китая.

Также правоохранительные органы заявляют, что Джимми Ли якобы запугивал журналиста проправительственного издания более двух лет назад.

Помимо основателя крупного медиахолдинга, арестовали еще двух пожилых активистов. Многие предполагают, что это только начало, и разбирательства продолжатся. У задержанных изъяли мобильные телефоны, адвокаты опасаются, что их содержимое может использовано против других участников прошлогоднего шествия. Пока всех троих отпустили до суда в мае.