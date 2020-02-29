Все новости >>

//В мире 13+

В Гонконге арестовали критикующего власть медиамагната

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Гонконге арестовали критикующего власть медиамагната
Фото: Pixabay

Мультимиллионер и владелец оппозиционной газеты, 71-летний Джимми Лай, был задержан полицией в его собственном особняке. В тот же день пришли и за двумя другими видными представителями демократического движения Гонконга.

Аресты связаны с несогласованными антиправительственными митингами, которые состоялись в августе прошлого года. Джимми Ли считают одним из главных организаторов и спонсоров протестных акций. Местные жители выступают прежде всего за отмену поправок к законопроекту об экстрадиции. Их принятие означало бы выдачу несогласных граждан континентальной части Китая.
Также правоохранительные органы заявляют, что Джимми Ли якобы запугивал журналиста проправительственного издания более двух лет назад.

Помимо основателя крупного медиахолдинга, арестовали еще двух пожилых активистов. Многие предполагают, что это только начало, и разбирательства продолжатся. У задержанных изъяли мобильные телефоны, адвокаты опасаются, что их содержимое может использовано против других участников прошлогоднего шествия. Пока всех троих отпустили до суда в мае.

СИ

//картина дня

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках упомянутого батальона украинских националистов. Он появился в распоряжении специального корреспондента «Аргументов недели».

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Ассоциация туроператоров России обратились к правительству РФ с открытым письмом из-за запретов, связанных с коронавирусом. Неисполнение обязательств…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве на вечеринке по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко в банном клубе погибли три человека. Скончались Наталья Монакова и Юрий Алферов. Им было по 25…

//новости ан

//новости ан

Третьим погибшим после вечеринки в московском банном клубе стал супруг 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Согласно последним данным, Валентин скончался в реанимации…

//новости ан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу заявила, что все пассажиры, прибывающие на территорию России международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов…

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медцинские маски, чтобы защититься от вирусов. Все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские…

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил: "Армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать…

В Москве пятерых человек, находившихся в контакте с больным коронавирусом гражданином Ирана, отправили на проверку в инфекционную больницу. Вирус COVID 19 у них не…