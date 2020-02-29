Путин и Роухани высказали общее мнение о ситуации в Сирии

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили по телефону ситуацию в Идлибе . Лидеры заявили о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договоренностей.
Путин и Роухани предметно рассмотрели ситуацию в Сирии.
«Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами – при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении пресс- службы Кремля.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал граждан прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, заявив, что никаких перебоев с производством этого товара в стране нет.