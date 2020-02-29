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Путин и Роухани высказали общее мнение о ситуации в Сирии

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Путин и Роухани высказали общее мнение о ситуации в Сирии
kremlin.ru

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили по телефону ситуацию в Идлибе . Лидеры заявили о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договоренностей.

Путин и Роухани предметно рассмотрели ситуацию в Сирии.

«Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами – при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении пресс-  службы Кремля.

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ЕЧ

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