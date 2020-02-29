В ОАЭ из -за коронавируса приостановят работу школы и детские сады

Сообщается: Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают работу школ и детских садов, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом рассказал министр образования страны Хусейн аль-Хамади.
Известно, что заведения перестанут работать, начиная с первого марта и до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер министерства.
В настоящее время власти ОАЭ выявили 13 случаев заболевания новым видом вируса, при этом трех человек удалось полностью вылечить.
Ранее в Париже у трех врачей дали положительный результат тесты на коронавирус COVID-19.