Все новости >>

//В мире 13+

В ОАЭ из -за коронавируса приостановят работу школы и детские сады

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В ОАЭ из -за коронавируса приостановят работу школы и детские сады
pixabay.com

Сообщается: Объединенные Арабские Эмираты приостанавливают работу школ и детских садов, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом рассказал министр образования страны Хусейн аль-Хамади.

Известно, что заведения перестанут работать, начиная с первого марта и до дальнейшего уведомления в рамках превентивных мер министерства.

В настоящее время власти ОАЭ выявили 13 случаев заболевания новым видом вируса, при этом трех человек удалось полностью вылечить.

Ранее в Париже у трех врачей дали положительный результат тесты на коронавирус COVID-19.

ЕЧ

//картина дня

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках упомянутого батальона украинских националистов. Он появился в распоряжении специального корреспондента «Аргументов недели».

В числе возможных наемников нацбата «Донбасс» больше всего было уроженцев России. Такие данные содержатся в списках…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Ассоциация туроператоров России обратились к правительству РФ с открытым письмом из-за запретов, связанных с коронавирусом. Неисполнение обязательств…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве на вечеринке по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко в банном клубе погибли три человека. Скончались Наталья Монакова и Юрий Алферов. Им было по 25…

//новости ан

//новости ан

Третьим погибшим после вечеринки в московском банном клубе стал супруг 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Согласно последним данным, Валентин скончался в реанимации…

//новости ан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу заявила, что все пассажиры, прибывающие на территорию России международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов…

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медцинские маски, чтобы защититься от вирусов. Все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские…

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил: "Армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать…

В Москве пятерых человек, находившихся в контакте с больным коронавирусом гражданином Ирана, отправили на проверку в инфекционную больницу. Вирус COVID 19 у них не…