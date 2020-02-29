В Париже стало известно о заражении трех медработников коронавирусом

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29 февраля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стали известны результаты тестов на коронавирус трех представителей медицинского персонала больницы Tenon в 20-м округе на востоке Парижа, они дали положительный результат. Об этом рассказал представитель госпиталя.

Сообщается: медики хорошо себя чувствуют, их в качестве меры предосторожности поместили в специализированное отделение. Также есть некоторое число человек, которые ожидают результаты исследования на вирус.

Дирекция государственных больничных учреждений Парижа поделилась, что здесь же проходит лечение человек, болезнь которого протекает особенно тяжело. Он был госпитализирован 21 февраля. Через несколько дней, 27 февраля, врачи выявили у него заражение коронавирусом COVID-19. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Работников, находившихся с ним в контакте, изолировали.

Ранее в Грузии зафиксировали третий случай заболевания новым типом коронавируса.