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В Париже стало известно о заражении трех медработников коронавирусом

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Париже стало известно о заражении трех медработников коронавирусом
pixabay.com

Стали известны результаты тестов на коронавирус трех представителей медицинского персонала больницы Tenon в 20-м округе на востоке Парижа, они дали положительный результат. Об этом рассказал представитель госпиталя.

Сообщается: медики хорошо себя чувствуют, их в качестве меры предосторожности поместили в специализированное отделение. Также есть некоторое число человек, которые ожидают результаты исследования на вирус.

Дирекция государственных больничных учреждений Парижа поделилась, что здесь же проходит лечение человек, болезнь которого протекает особенно тяжело. Он был госпитализирован 21 февраля. Через несколько дней, 27 февраля, врачи выявили у него заражение коронавирусом COVID-19. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Работников, находившихся с ним в контакте, изолировали. 

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ЕЧ

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