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В Грузии зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Грузии зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Грузия, pixabay.com
В Грузии зафиксирован третий случай заболевания новым типом коронавируса. Эту информацию предоставил руководитель национального центра по контролю над заболеваниями минздрава страны Амиран Гамкрелидзе.
 
Отмечается, что наличие коронавируса было выявлено сегодня у гражданина Грузии, который недавно побывал в Иране. Известно также, что он контактировал с 50-летним мужчиной, который стал первым человеком, зараженным на грузинской территории.
 
Подчеркивается, что в настоящий данный момент в Грузии более 150 человек проходят карантин.
 
ЕТ

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