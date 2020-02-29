Прототип Starship Илона Маска лопнул во время испытаний

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29 февраля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

Starship, SpaceX/via Globallookpress.com

В субботу, 29 февраля, стало известно, что прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях. Согласно последней информации, тесты проводились в американском штате Техас.

Прототип Starship разорвался в нижней части, а оставшаяся часть резко взлетела на высоту около 20 метров, а затем упала на землю.

Напомним, космический корабль Илона Маска предназначен для полетов на Луну и межпланетных путешествий. Отметим, что в ноябре прошлого года еще одна тестовая конструкция разорвалась во время испытаний на герметичность.