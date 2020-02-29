Илон Маск рассказал, какое устройство может уничтожить американский истребитель F-35

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Постпред США при ООН Келли Крафт на заседании Совбеза призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии
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29 февраля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter
Постпред США при ООН Келли Крафт на заседании Совбеза призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Илья Голубев
Елена Середа
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