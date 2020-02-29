Основатель аэрокосмической компании SpaceX, генеральный директор Tesla, всемирно известный предприниматель Илон Маск рассказал, какое устройство может уничтожить американский истребитель F-35.

По словам Илона Маска, F-35 "не будет иметь никаких шансов" против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.