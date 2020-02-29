Все новости >>

//В мире 13+

Илон Маск рассказал, какое устройство может уничтожить американский истребитель F-35

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Илон Маск рассказал, какое устройство может уничтожить американский истребитель F-35
Илон Маск, Xu Haijing/Xinhua
Основатель аэрокосмической компании SpaceX, генеральный директор Tesla, всемирно известный предприниматель Илон Маск рассказал, какое устройство может уничтожить американский истребитель F-35.
 
По словам Илона Маска, F-35 "не будет иметь никаких шансов" против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
 
Ранее издание Defense News заявило, что в рамках военного симпозиума Маск, отвечая на вопрос об имеющихся у него новаторских идеях в сфере войны в воздухе, выразил уверенность в том, что "эра истребителей миновала". Бизнесмен подчеркнул, что пришло время беспилотников.
ЕТ

//картина дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил: "Армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать…

Специалист по медицине, врач высшей категории Надежда Чернышова пояснила, как могли отравиться и погибнуть молодые люди в одном из банных клубов Москвы. Сухой лед - это твердый углекислый газ.

Специалист по медицине, врач высшей категории Надежда Чернышова пояснила, как могли отравиться и погибнуть молодые люди…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медцинские маски, чтобы защититься от вирусов. Все продающиеся в России в официально разрешенных местах медицинские…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Московская полиция задержала организованную преступную группу во главе с бывшим актером, который ранее снимался в эпизодических ролях в популярных и даже культовых…

//новости ан

Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка…