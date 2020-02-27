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РАН будет жаловаться в ООН на Илона Маска

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

РАН будет жаловаться в ООН на Илона Маска
Илон Маск, фото: Instagram

Российская академия наук (РАН) собирается отправить в ООН жалобу на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов.

"Завтра с вице-президентом РАН мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет", - заявил, выступая на презентации в Московском планетарии, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

По его мнению, спутниковая группировка Маска испортит до 40 процентов всех астрономических снимков. Представитель РАН также подчеркнул, что инициативу обращения в ООН поддерживают в Европейском астрономическом сообществе.

Напомним, Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, которая должна обеспечить население Голубой планеты широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта корпорации SpaceX началась в феврале 2018 года.

Как ранее сообщали "Аргументы недели", в начале января подруга Илона Маска сообщила, что пара ждет ребенка. А недавно беременная Клэр Элис Буше (более известная как певица Grimes) написала, что пол ребенка – это его личное дело.

АС

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