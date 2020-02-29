В МИД РФ прокомментировали итоги очередных переговоров с Турцией по Сирии в Анкаре

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29 февраля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

МИД России, фото: pixabay.com

В МИД РФ прокомментировали итоги очередных переговоров с Турцией по Сирии, состоявшихся в Анкаре. Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" начали атаковать позиции армии САР. Войска армии Сирии открыли ответный огонь.

По информации Минобороны России, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России 26-28 февраля провели консультации с турецкой межведомственной делегацией во главе с замглавы МИД Турции Седатом Оналом.

По данным МИД, на переговорах было "продолжено рассмотрение конкретных шагов по достижению прочной стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации на основе обеспечения полного выполнения Меморандумов от 4 мая 2017 г от 17 сентября 2018 г.

Как представители России, так и представители Турции подтвердили "нацеленность на снижение напряженности «на земле» при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН", а также на защиту мирных граждан внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся.

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на экстренном заседании Совбеза, созванном по инициативе Великобритании после гибели 33 турецких военных в Сирии. Как заявил российский дипломат, армия Сирии на основании требований, прописанных в резолюциях СБ ООН, имеет право отвечать террористам, ведущим обстрелы из Идлиба.