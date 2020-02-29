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В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о планах страны не праздновать 9 мая

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о планах страны не праздновать 9 мая
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.

Новиков отметил, что данное заявление из разряда тех, которые делать просто стыдно, так как любой политик должен оставаться человеком и адекватно оценивать ситуацию, когда речь идет о великой победе над фашизмом. Политик напомнил, что эта победа была достигнута советским народом ценой огромных жертв.

Дмитрий Новиков заметил, что все это является продолжением деятельности Украины, которая направлена на разрушение национальной памяти.

ЕТ

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