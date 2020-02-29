У больницы в Минске, где находится зараженный коронавирусом, дежурит МЧС

Сотрудники МЧС Белоруссии развернули палатки неподалеку от инфекционной больницы в Минске, где в настоящий момент находится первый на территории страны человек, зараженный коронавирусом нового типа.

Пресс-секретарь белорусского министерства здравоохранения Юлия Бородун утром в субботу, 29 февраля, отметила, что палатки во дворе инфекционной больницы Минска были установлены "на перспективу".