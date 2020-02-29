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У больницы в Минске, где находится зараженный коронавирусом, дежурит МЧС

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У больницы в Минске, где находится зараженный коронавирусом, дежурит МЧС
больница, pixabay.com
Сотрудники МЧС Белоруссии развернули палатки неподалеку от инфекционной больницы в Минске, где в настоящий момент находится первый на территории страны человек, зараженный коронавирусом нового типа.
 
Пресс-секретарь белорусского министерства здравоохранения Юлия Бородун утром в субботу, 29 февраля, отметила, что палатки во дворе инфекционной больницы Минска были установлены "на перспективу".
 
Подчеркивается, что подобные меры были приняты для осуществления при необходимости правильной экипировки врачей и посменной работы медиков в случае поступления зараженных пациентов, в частности, в отделение интенсивной терапии.
ЕТ

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