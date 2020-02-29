Журналист предоставил подробности удара по турецким военным 27 февраля

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29 февраля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Al Monitor

война в Сирии, Juma Mohammad/Keystone Press Agency

Вечером 27 февраля в сирийской провинции Идлиб произошло новое обострение конфликта в так называемой зоне деэскалации. Журналист из Турции предоставил подробности удара по турецким военным.

Согласно последней информации, в налете принимали участие два Су-22 ВВС Сирии, а также Су-34 ВКС РФ. Су-22 обстреляли конвой, а затем Су-34 нанес удар по солдатам, которые укрылись в зданиях.

Реальное число убитых, согласно разным источникам варьируется от 50 до 55. Подчеркивается, что этот удар стал ответом на пятнадцать пусков ракет ПЗРК, которые, вероятно, повредили один российский самолет.