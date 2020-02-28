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Пожар вспыхнул возле Лионского вокзала в Париже, проводится эвакуация

, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар вспыхнул возле Лионского вокзала в Париже, проводится эвакуация
Лионский вокзал, Panoramic/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 28 февраля, возле Лионского вокзала, расположенного на востоке Парижа, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, возгорание привело к эвакуации пассажиров, находившихся на платформах.

В полиции уточнили, что всех граждан из здания вокзала вывели. Правоохранители призвали людей обходить место пожара и не мешать работе огнеборцев.

В Парижском автономном управлении транспорта (RATP) заявили, что из-за возгорания закрылась одна станция метро. Информации о том, по какой причине у Лионского вокзала вспыхнул пожар, к настоящему моменту в СМИ не поступало.

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