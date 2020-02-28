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В Невском районе Петербурга после ДТП почти полностью выгорел автомобиль

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

В Невском районе Петербурга после ДТП почти полностью выгорел автомобиль
машина, пожар, pixabay.com

В Невском районе Санкт-Петербурга в пятницу случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, после столкновения один из автомобилей охватило пламя.

Уточняется, что одна машина врезалась в другую, вследствие чего одна из них вспыхнула. Огонь быстро распространился по кузову, который позже почти полностью выгорел. Предполагается, что причиной этой аварии стала скользкая проезжая часть.

К настоящему моменту данных о пострадавших в результате случившегося не поступало. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ЕТ

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