В Томской области при лобовом столкновении погиб ребенок, еще две девочки в больнице

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28 февраля 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Вечером в четверг, 27 февраля, на 159-м километре автодороги Томск-Колпашево в Томской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибла девочка, еще одна находится в тяжёлом состоянии.

В полиции сообщили, что автомобиль Suzuki Liana под управлением 31-летней женщины выехал на полосу встречного движения и влетел в Volga Siber под управлением 54-летнего водителя. Отмечается, что одной из причин ДТП является сильный снегопад. При этом во время аварии пострадали 37-летняя пассажирка Volga Siber, водитель Suzuki и двое детей двух и шести лет. Известно, что они находились в детских удерживающих устройствах. Однако 10-летняя девушка, пристегнутая ремнем безопасности, погибла.

«В палате интенсивной терапии находятся шестилетняя девочка в тяжелом состоянии и 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести … щи. Сегодня машиной санавиации девочка будет доставлена в БСМП №2 для получения профильной медицинской помощи», - добавили в облздраве.

Кроме того, в хирургическом отделении Кривошеинской районной больницы проходят лечение 31-летний водитель Suzuki и 2-летняя девочка в состоянии средней степени тяжести. Один пострадавший - мужчина 29 лет - от госпитализации отказался.

Всего пострадали шесть человек, одна погибшая.