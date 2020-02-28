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В Кузбассе пять человек погибли в жестком ДТП на трассе

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кузбассе пять человек погибли в жестком ДТП на трассе
Фото: pixabay.com

В пятницу, 28 февраля, около 8.08 (04.08 мск) на трассе Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск – Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли пять человек.

«… столкнулись Toyota и "ГАЗель". В результате ДТП погибли водитель Toyota и два пассажира, в "Газели" погиб пассажир и пострадал водитель», - уточнили в пресс-службе МВД по области. 

В центре медицины катастроф отметили, что водитель «ГАЗели» скончался в реанимации. Он в тяжёлом состоянии был доставлен в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинcк-Кузнецкий.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МВД. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия. По результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика сбил пешехода на северо-востоке Москвы.

БА

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