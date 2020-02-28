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В Совфеде оценили заявление украинского военного о шансах России "захватить" Одессу

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Совфеде оценили заявление украинского военного о шансах России
Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в пятницу оценила слова заместителя командующего украинских ВМС вице-адмирала Андрея Тарасова о шансах России "взять" Одессу.

Украинский военный ранее, отвечая на вопрос о возможности "захвата" российскими десантниками Одессы, сообщил, что Украина располагает достаточными силами, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадки российских войск на своей территории.

Ковитиди отметила, что все происходящее на Украине в последнее время можно назвать "театром абсурда". Она подчеркнула, что подобные заявления никого не удивляют, так как страна является инструментом в масштабной геополитической игре и исполняет свою роль. В Совфеде подчеркнули, что Киев пытается отвлечь внимание украинцев от существующих проблем. 

Ольга Ковитиди убеждена, что украинские власти должны заниматься вопросами своего государства и интересами народа.

ЕТ

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