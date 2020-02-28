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В ЛНР задержали внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня"

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ЛНР задержали внештатного фотокорреспондента МИА
эмблема МИА "Россия сегодня", EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
В пятницу, 28 февраля, стало известно, что министерство безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
 
Согласно последним данным, в отношении фотокорреспондента было заведено дело по статье о возбуждении ненависти. Об этом сообщил глава МГБ ЛНР Анатолий Антонов, который также отметил, что 15 января текущего года Виталий Ромас был задержан, а 20 февраля в отошении фотокорреспондента было возбуждено уголовное дело.
 
В МИА "Россия сегодня" подчеркнули, что намерены получить ответ на свой вопрос о мотивах возбуждения дела. Кроме того, столь долгий срок задержания без объяснений в информационном агентстве считают неприемлемым.
 
Напомним, МИА "Россия сегодня" запросило у министра госбезопасности ЛНР данные о местонахождении Ромаса 12 февраля. Заданы были вопросы и о правовом статусе мужчины после задержания, наличии или отсутствии уголовного или административного дела в его отношении, а также о возможности адвокатского доступа. Большинство этих вопросов остались без ответа.
 
 
ЕТ

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