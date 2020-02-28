В ЛНР задержали внештатного фотокорреспондента МИА

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что министерство безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.

Согласно последним данным, в отношении фотокорреспондента было заведено дело по статье о возбуждении ненависти. Об этом сообщил глава МГБ ЛНР Анатолий Антонов, который также отметил, что 15 января текущего года Виталий Ромас был задержан, а 20 февраля в отошении фотокорреспондента было возбуждено уголовное дело.