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Китай опубликовал данные о вскрытии первого погибшего от коронавируса

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Китай опубликовал данные о вскрытии первого погибшего от коронавируса
хирургические инструменты, pixabay.com

В Китае в пятницу, 28 февраля, обнародовали данные вскрытия тела 85-летнего человека, который первым скончался из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь поразила легкие мужчины.

Подчеркивается, что изначально у госпитализированного человека не было температуры и других симптомов пневмонии, вызванной коронавирусом. Только на десятий день после попадания в больницу у мужчины возникли зуд в горле и жар. Тогда же КТ выявила у него наличие инфекционных очагов в легких.

Диагноз был получен только на 13-й день наблюдений. На 28-й день пациент скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом. При вскрытии выяснилось, что легкие очень сильно пострадали из-за заболевания.

ЕТ

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