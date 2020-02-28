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В ВОЗ рассказали, какие изменения нужно внести в свою жизнь из-за вспышки коронавируса

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В ВОЗ рассказали, какие изменения нужно внести в свою жизнь из-за вспышки коронавируса
вспышка коронавируса в Китае, Lee Jae-Won/AFLO
Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как нужно изменить свою жизнь во время вспышки коронавируса. Подчеркивается, что рекомендации экспертов являются очень простыми.
 
Самым главным изменением должно стать регулярное мытье рук, передает Радио Sputnik. Если раньше многие пренебрегали этой процедурой, то теперь рекомендуется обращать на данный процесс особое внимание. Уточняется, что необходимо также тщательно мыть разделочные доски, ножи, кухонные поверхности и, конечно, протирать антибактериальными салфетками смартфоны.
 
Кроме того, по возможности лучше оставаться дома и не посещать места с большим скоплением людей. Если нужно поехать за границу, то в ВОЗ призывают внимательно изучить эпидемиологическую обстановку в том или ином месте, оценить риски и лишь после этого принимать решение о путешествии.
ЕТ

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