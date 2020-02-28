В Мексике обнаружили коронавирус у мужчины, который вернулся из Италии

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28 февраля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателл.

Сообщается, что вирус обнаружили у 35-летнего мужчины, который в период с 14 по 22 февраля находился в Италии. Сейчас больной находится в изоляции в одной из больниц, его состояние оценивается как стабильное.

На сегодняшний день в самом Китае число зараженных превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее - 2,3 тысячи.

Ранее в Испании увеличилось количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.