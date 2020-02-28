//В мире 13+
В Японии скончался британец, заболевший коронавирусом на Diamond Princess
28 февраля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
28 февраля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Илья Голубев
Елена Середа
Игорь Черский
Мария Дегтерева
В российском посольстве в США посоветовали американскому госсекретарю Майку Помпео, куда Соединенным Штатам лучше направить усилия, вместо того, чтобы указывать России…
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Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
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Аналогичный запрет предлагается прописать в Конституции РФ для губернаторов и руководителей федеральных госорганов, а также на их супругов…
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Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зарегистрировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. По…
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Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" обратилась за медицинской помощью в Центральную городскую больницу в подмосковном Звенигороде: на лице светской львицы отчетливо…
Всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, как они с Анной Курниковой назвали свою новорожденную дочь. Оказалось, что счастливые многодетные родители…
Общество
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В Невском районе Санкт-Петербурга в пятницу случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, после столкновения один…
В Китае в пятницу, 28 февраля, обнародовали данные вскрытия тела 85-летнего человека, который первым скончался из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь поразила…
Украинские пограничники осуществляют контроль состояния здоровья всех прибывающих с территории Крыма граждан.
В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателл.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как нужно изменить свою жизнь во время вспышки коронавируса. Подчеркивается, что рекомендации экспертов…
Жители Латвии без симптомов коронавируса, которые вернулись их «опасных» регионов и желающие проверить свое здоровье, могут это сделать за… 80,40 евро. Оплачивать…
Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве. Об этом…
Гражданин Великобритании, который являлся пассажиром круизного лайнера Diamond Princess, скончался в Японии. Ранее медики обследовали мужчину и подтвердили у него наличие…
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Политика
Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения…
Политика
Весь сегодняшний день после гибели под Идлибом более 30 турецких военнослужащих из сил специального назначения между Москвой и Анкарой шли, как выразился источник в МИД…
В Москве внушительную сумму за такси пришлось заплатить двоим иностранцам. Мужчины возвращались из аэропорта. Гражданин Нидерландов и житель Франции обратились в полицию…
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Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев заявил, что авиакомпании не обязаны возвращать деньги за билеты в Италию, купленные по невозвратным тарифам…
Общество
Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство денег в Кирове, похищение…
Двух жительниц Марий Эл осудили за убийство мужчины. Девушки проведут 7 и 8 лет в воспитательной колонии.
Появление российских фрегатов возле берегов Турции может быть открытой демонстрацией того, что Москва готова к любым действиям Анкары.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации днем в пятницу, 28 февраля, расширило перечень автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, которые…
В Испании увеличилось количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 28 февраля, сотрудники министерства…
Жительница Калининградской области обратилась в суд с требованием взыскать 1,2 миллиона рублей с больницы. В медицинском учреждении ей дважды не смогли диагностировать…
В Швейцарии зафиксировано несколько случаев заболеваний коронавирусом. Причём двое заболевших прибыли из Италии, где в последние дни замечен резкий рост заболевания…
Польша намерена помочь Белоруссии получать нефть из Соединенных Штатов. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической…
Для этого, в частности, предлагается использовать технологию «Мобильный избиратель», а в некоторых регионах проголосовать через портал государственных услуг.
Происшествия
Старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что в одной из школ Зеленограда погибла девочка. Об этом стало известно в пятницу, 28 февраля…
Как сообщил прессе тренер «Спартака» Доменико Тедеско, Андреас Шюррле, получивший травму стопы 1 февраля в матче против «Ростова», до сих пор тренируется…
Шоу-бизнес
Дочь рэпера Тимати развита не по годам. Вот и сейчас пятилетняя Алиса провела экскурсию и показала, где находится ее дом. Видео опубликовала в своем Instagram бабушка…
Известная российская актриса Татьяна Васильева рассказала, как наладила отношения со своей невесткой Анастасией Бегуновой после расставания с ее сыном Филиппом. Девушка…
Актёры, игравшие в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, соберутся вместе для работы над новым проектом. Отмечается, что он вновь затронет полюбившийся многим…
На сайте mos.ru теперь можно записаться в женскую консультацию посредством Интернета. Причём москвички могут выбрать любую городскую клинику.
Ухудшившиеся погодные условия мешают поискам пропавших подростков. Поисково-спасательная операция ведется по береговой линии протяженностью 149 км.
В ночь на 28 февраля у стен генконсульства России в Стамбуле прошла акция протеста с осуждением обстрелов и авиаударов в Идлибской зоне деэскалации. Отмечается, что…
Украина должна, синхронизируя свои действия с Турцией, ударить по РФ. С таким призывом выступил Андрей Билецкий, основатель формирования «Азов» (запрещенная в России…
Сообщается: у гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Происшествия
Сегодня в Башкирии произошел крупный пожар, загорелся склад для хранения зерна. В пресс-службе МЧС рассказали, что на тушение возгорания были отправлены 6 единиц техники…
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В случае начала войны между Турцией и Россией из-за ситуации в Сирии Москву ждет поражение. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Игорь Луценко…
Главы государств обсудили возможность новых контактов по Идлибу на различных уровнях в ближайшее время. Инициатором разговора выступила турецкая сторона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который произошел в Идлибе с турецкими военными. Известно, что в пятницу при обстреле сирийской…
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась, какая погода ожидается в столице в грядущие выходные. Специалист отметила, что на улице будет вполне…
О том, что качественные маски по адекватным ценам сейчас практически не найти, говорят уже давно. Также в дефиците антибактериальные гели для рук. Однако это далеко…
Наполеон любил говорить: «Я не узурпировал корону, я нашел ее в ручье». А потом он всегда добавлял: «Народ сам возложил мне ее на голову, и пусть теперь все уважают…
В Турции власти страны заявили о готовящемся массированном ответе, который последует из-за гибели нескольких десятков военных в сирийской провинции Идлиб.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается закрывать границу из-за проникновения новой коронавирусной инфекции в страну. Известно, что 27 февраля…