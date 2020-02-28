Все новости >>

//В мире 13+

В Японии скончался британец, заболевший коронавирусом на Diamond Princess

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Японии скончался британец, заболевший коронавирусом на Diamond Princess
лайнер Diamond Princess, Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency
Гражданин Великобритании, который являлся пассажиром круизного лайнера Diamond Princess, скончался в Японии. Ранее медики обследовали мужчину и подтвердили у него наличие коронавирусной инфекции.
 
Это стало первым случаем кончины иностранца в Японии из-за нового вируса. Ранее жертвами заболевания были только японцы.
 
К настоящему моменту на японской территории подтверждены 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек ранее являлись пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Врачи уточнили, что 56 человек находятся сейчас в тяжелом состоянии.
ЕТ

//картина дня

В мире

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

Условие вторжения Турции в Сирию и начала «большой войны» озвучили в прессе

В СМИ назвали условие, при котором Анкара должна решиться на полномасштабное вторжение в Сирию, где накануне в результате авиаатаки правительственных сил были уничтожены более тридцати турецких военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка…

//новости ан

//новости ан

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения…

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство денег в Кирове, похищение…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь рэпера Тимати развита не по годам. Вот и сейчас пятилетняя Алиса провела экскурсию и показала, где находится ее дом. Видео опубликовала в своем Instagram бабушка…

//новости ан