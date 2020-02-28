В Японии скончался британец, заболевший коронавирусом на Diamond Princess

Гражданин Великобритании, который являлся пассажиром круизного лайнера Diamond Princess, скончался в Японии. Ранее медики обследовали мужчину и подтвердили у него наличие коронавирусной инфекции.

Это стало первым случаем кончины иностранца в Японии из-за нового вируса. Ранее жертвами заболевания были только японцы.