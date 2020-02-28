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Эксперт заявил, что авиакомпании не обязаны возвращать туристам деньги за билеты в Италию

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперт заявил, что авиакомпании не обязаны возвращать туристам деньги за билеты в Италию
крыло самолета, pixabay.com
Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев заявил, что авиакомпании не обязаны возвращать деньги за билеты в Италию, купленные по невозвратным тарифам, если полеты не отменены.
 
Эксперт уточнил, однако, что крупные перевозчики в таких случаях предпочитают идти навстречу клиентам и возвращать деньги без штрафов. Туроператоры в свою очередь обычно предлагают поменять пункт назначения, чтобы не потерять покупателя.
 
Ранее сегодня авиакомпания Utair ("ЮТэйр") заявила, что из-за ситуации с распространением коронавируса в Италии позволяет пассажирам рейса Москва – Милан вернуть билеты.
ЕТ

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