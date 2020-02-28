Эксперт заявил, что авиакомпании не обязаны возвращать туристам деньги за билеты в Италию

Эксперт уточнил, однако, что крупные перевозчики в таких случаях предпочитают идти навстречу клиентам и возвращать деньги без штрафов. Туроператоры в свою очередь обычно предлагают поменять пункт назначения, чтобы не потерять покупателя.

Ранее сегодня авиакомпания Utair ("ЮТэйр") заявила, что из-за ситуации с распространением коронавируса в Италии позволяет пассажирам рейса Москва – Милан вернуть билеты.