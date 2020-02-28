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Актеры из «Гарри Поттера» встретятся в новом проекте

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Актеры из «Гарри Поттера» встретятся в новом проекте
Фото: pixabay.com

Актёры, игравшие в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, соберутся вместе для работы над новым проектом. Отмечается, что он вновь затронет полюбившийся многим мир волшебства.

Сообщается, что Джейсон Айзекс, Эванна Линч, Бонни Райт и Джуд Лоу, исполнившие роли Люциуса Малфоя, Полумны Лавгуд, Джинни Уизли и молодого Альбуса Дамблдора соответственно, вновь встретятся, чтобы записать аудиокнигу. Акристы подарят свои голоса персонажам «Сказок Барда Бидля», которые Джоан Роулинг написала для саги о Гарри Поттере. Предполагается, что аудиокнига выйдет в конце марта.

АБ

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