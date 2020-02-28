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Лукашенко не будет закрывать границы из-за зараженного коронавирусом в Белоруссии

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БЕЛТА

Лукашенко не будет закрывать границы из-за зараженного коронавирусом в Белоруссии
Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается закрывать границу из-за проникновения новой коронавирусной инфекции в страну. Об этом глава государства сообщил в пятницу на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

«Это пустое», - кратко ответил президент на соответствующий вопрос.

Известно, что 27 февраля в республике выявили первый случай заражения коронавирусом у студента из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. В пресс-службе Минздрава Белоруссии уточнили, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно. Кроме того, больной и контактировавшие с ним лица помещены на карантин в больницу.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус оценил агрессивные действия РФ в борьбе с коронавирусной инфекцией.

БА

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