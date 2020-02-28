Эксперт объяснил, зачем российские корабли отправили к берегам Сирии

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28 февраля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Бывший командующий Черноморского флота, адмирал Виктор Кравченко объяснил, для чего Россия отправила два военных корабля "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" в Средиземное море.

Кравченко заявил, что переброс двух российских фрегатов с ракетами «Калибр» в Средиземное море можно рассматривать как меру устрашения для террористов.

«Обратите внимание, если где-то в мире складывается сложная обстановка, то корабли США там обязательно присутствуют. А почему нам не присутствовать? Это может и устрашающая мера какая-то быть. Нахождение наших кораблей также нужно для охраны наших судов, которые там плавают», - сказал он.