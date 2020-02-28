Два российских фрегата направились к берегам Сирии

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28 февраля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Фото: pixabay.com

Два российских фрегата, оснащенные ракетами «Калибр», проходят турецкие проливы. «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» направляются к берегам Сирии через Средиземное море.

«Одновременно два фрегата Черноморского флота начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря», - рассказал официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

Он отметил, что суда совершают плановый переход из бухты в Севастополе в дальнюю морскую зону. Там они войдут в состав сил российского ВМФ в Средиземном море, передаёт КП.