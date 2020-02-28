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В Великобритании заметили, что на телевидении слишком много представителей ЛГБТ-сообщества и чернокожих

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В Великобритании заметили, что на телевидении слишком много представителей ЛГБТ-сообщества и чернокожих
Фото: pixabay.com

В Великобритании обратили внимание, что на телевидении работает слишком много представителей этнических меньшинств и ЛГБТ-сообщества. Эксперты обнаружили кадровую диспропорцию.

Согласно анализу телепрограмм, показываемых на крупнейших британских каналах, темнокожие и представители этнических меньшинств составляют лишь 13% от общего количество работающих жителей Великобритании. При этом они получают 23% экранных ролей.

Что касается ЛГБТ-сообщества, то на людей с нетрадиционной ориентацией и вовсе приходится только 6,4% работающего населения, но при этом им досталось 11,9% ролей.

АБ

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