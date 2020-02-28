В Великобритании заметили, что на телевидении слишком много представителей ЛГБТ-сообщества и чернокожих

В Великобритании обратили внимание, что на телевидении работает слишком много представителей этнических меньшинств и ЛГБТ-сообщества. Эксперты обнаружили кадровую диспропорцию.
Согласно анализу телепрограмм, показываемых на крупнейших британских каналах, темнокожие и представители этнических меньшинств составляют лишь 13% от общего количество работающих жителей Великобритании. При этом они получают 23% экранных ролей.
Что касается ЛГБТ-сообщества, то на людей с нетрадиционной ориентацией и вовсе приходится только 6,4% работающего населения, но при этом им досталось 11,9% ролей.