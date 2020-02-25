Выход Англии из Евросоюза разваливает британскую систему

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25 февраля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Английские аналитики заявили, что большая часть шотландцев голосовала против выхода Англии из состава Европейского Союза. Причём население Шотландии до сих пор не смирилось с этим решением. Люди боятся, что разрыв отношений с европейскими государствами негативно скажется на экономике и на правах человека.



Население Шотландии составляет порядка 5 миллионов человек, из них более 60% голосовали против выхода из ЕС, но 50-миллионная Великобритания решила вопрос иначе.



В Эдинбурге можно услышать возгласы, что референдум может повториться ещё раз. Однако для этого требуется разрешение Лондона. Премьер Шотландии намерен добиваться справедливости через суд.



Несмотря на то, что шотландцы живут вместе с англичанами в одном государстве уже на протяжении нескольких веков, они так и не смогли ужиться. Это народы с разной культурой и мировоззрением.



Шотландия не хочет подчиняться законам, которые принимает английский парламент. Шотландцы считают, что «Брекзит» - это историческая ошибка, последствия которой будут ощутимы не сразу. Население всерьёз задумалось о получении независимости Шотландии от Англии.



