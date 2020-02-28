Тимошенко объяснила, почему ночные бабочки не должны платить налоги

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28 февраля 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что неправильно облагать налогами женщин лёгкого поведения. Также она порассуждала о легализации запрещенных веществ и однополых браках.

Тимошенко считает, что облагать налогами женщин, занимающихся проституцией – это наживаться на «моральном падении человека» и «разрушении человеческой жизни». По мнению политика, такие варианты не подходят для Украины. Она подчеркнула, что вряд ли кто-либо в стране пожелает подобную работу своему ребенку.

Также Тимошенко выступила против легализации легких наркотиков и выразила мнение, что вопрос однополых браков должен решаться, исходя из мнения жителей Украины.