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Тимошенко объяснила, почему ночные бабочки не должны платить налоги

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Тимошенко объяснила, почему ночные бабочки не должны платить налоги
Фото: pixabay.com

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что неправильно облагать налогами женщин лёгкого поведения. Также она порассуждала о легализации запрещенных веществ и однополых браках.

Тимошенко считает, что облагать налогами женщин, занимающихся проституцией – это наживаться на «моральном падении человека» и «разрушении человеческой жизни». По мнению политика, такие варианты не подходят для Украины. Она подчеркнула, что вряд ли кто-либо в стране пожелает подобную работу своему ребенку.

Также Тимошенко выступила против легализации легких наркотиков и выразила мнение, что вопрос однополых браков должен решаться, исходя из мнения жителей Украины.

АБ

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