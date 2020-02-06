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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Раде произошла потасовка между депутатами двух фракций

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Раде произошла потасовка между депутатами двух фракций
Фото: pixabay.com

В Верховной Раде Украины произошла потасовка между депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа» и оппозиции «Батькивщина». Инцидент произошел перед рассмотрением закона о земле.

В четверг, 6 февраля, украинский парламент рассмотрит закон о земле, отменяющий мораторий на продажу сельхозземель. Во время перерыва лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла место спикера Рады Дмитрия Разумкова, после чего члены ее партии также попытались зайти в президиум. Помешать им решили депутаты «Слуги народа». В итоге между представителями двух фракций произошла потасовка.

АБ

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