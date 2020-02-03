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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Экономика Украины летит в пропасть, заявила Тимошенко

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Экономика Украины летит в пропасть, заявила Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: Сергей Харченко/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Экономика Украины летит в пропасть на ровном месте, заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сегодня на заседании Верховной рады.

Падение производства, невыполнение госбюджета, нестабильность национальной валюты и рост госдолга тянут страну в долговую яму, считает украинский политик. Все вышеперечисленное, а также разбазаривание принадлежащих народу ресурсов, включая землю, за бесценок, переходит все разумные границы.

«Когда ситуация такая, необходимо немедленно собирать СНБО и разбираться в причинах, почему на ровном месте у нас летит экономика», - заявила Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Рады.

Ранее Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.

ЛЧ

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