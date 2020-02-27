На рынке в Харькове конфликт предпринимателей закончился стрельбой и взрывами

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27 февраля 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В четверг, 27 февраля, в Харькове на одном из самых больших украинских рынков в районе входа в ТЦ "Барабашово" произошли столкновения. На месте происшествия были слышны звуки, похожие на стрельбу.

В полиции уточняют, что участниками столкновений стали частные предприниматели и охранники торгового центра. В ход пошла пиротехника и слезоточивый газ. Неустановленными лицами была произведена стрельба из пистолета.

Отмечается, что после массовой драки были задержаны 53 человека. По информации городского управления МВД, в настоящий момент их допрашивают в том числе по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов.

А в провинции Нонтхабури (Бангкок) гражданин Таиланда устроил стрельбу в ТЦ Central Plaza Rattanatibet. Как отмечали АН, мужчина открыл огонь из револьвера по своей гражданской супруге, которая находилась в магазине.