Все новости >>

//В мире 13+

На рынке в Харькове конфликт предпринимателей закончился стрельбой и взрывами

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

На рынке в Харькове конфликт предпринимателей закончился стрельбой и взрывами
фото: соцсети

В четверг, 27 февраля, в Харькове на одном из самых больших украинских рынков в районе входа в ТЦ "Барабашово" произошли столкновения. На месте происшествия были слышны звуки, похожие на стрельбу.

В полиции уточняют, что участниками столкновений стали частные предприниматели и охранники торгового центра. В ход пошла пиротехника и слезоточивый газ. Неустановленными лицами была произведена стрельба из пистолета.

Отмечается, что после массовой драки были задержаны 53 человека. По информации городского управления МВД, в настоящий момент их допрашивают в том числе по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов.

А в провинции Нонтхабури (Бангкок) гражданин Таиланда устроил стрельбу в ТЦ Central Plaza Rattanatibet. Как отмечали АН, мужчина открыл огонь из револьвера по своей гражданской супруге, которая находилась в магазине.

АС

//картина дня

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов, представитель действующего в непризнанной ДНР движения «Донецкая Республика».

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев опубликовал видео в Инстаграм, как он играет на аккордеоне перед темнокожими полицейскими. Видео оценили фолловеры: "Нагиев…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Красноярске в одной из квартир была обнаружена мёртвая женщина с признаками укусов животных. Через пару дней следственное управление региона сообщило ещё об одном…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В условиях отсутствия договора у наблюдателей исчезает право на дипломатический иммунитет и, соответственно, если не будет меняться российское законодательство, такие…