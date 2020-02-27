СМИ: в ТЦ Бангкока мужчина избил возлюбленную после четырех выстрелов в нее

Гражданин Таиланда устроил стрельбу в торговом центре Central Plaza Rattanatibet в провинции Нонтхабури (Бангкок). Отмечается, что мужчина открыл огонь из револьвера по своей гражданской супруге, которая находилась в магазине.
Согласно источнику, мужчина сделал четыре выстрела из револьвера 22-го калибра, но промахнулся. Тогда нарушитель набросился на женщину и начал ее избивать. Позже сожитель девушки был задержан полицией, а ее срочно госпитализировали.
В ходе допроса выяснилось, что мужчина уже угрожал своей гражданской жене револьвером. Кроме того, женщина подала после этого заявление в полицию.
Текущее состояние пострадавшей не уточняется.