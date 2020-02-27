В Липецке мужчина ранил ножом жену с дочерьми, 4-летняя девочка погибла

Минувшей ночью в отделение полиции Липецкой области поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее супруг нанес ножевые ранения ее двоим детям 11 и 4 лет. Отмечается, что младший ребенок скончался до приезда следователей.
«… поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и ее двоим детям 11 и 4 лет причинены ножевые ранения ее супругом. Следователями регионального СК России в квартире обнаружено тело 4-летнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы», - отметили в СК РФ.
Кроме того, прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили около дома тело нанесшего ранения мужчины 1984 года рождения.
В ведомстве добавили, что супруг в ходе ссоры с женой напал на нее и дочерей, а потом попытался поджечь квартиру. Известно, что женщина работает мировой судьей.
«Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления … (убийство малолетнего) … (покушение на убийство трех лиц, малолетнего)», - говорится в сообщении ведомства.
Расследование продолжается.
Ранее следователи допросили ранившего ножом учительницу подростка перед уроком.