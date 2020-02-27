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Иранский дипломат, бывший посол в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от коронавируса

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Иранский дипломат, бывший посол в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от коронавируса
фото: pixabay.com

Иранский дипломат, бывший посол в Ватикане и Египте Хади Хосровшахи в четверг, 27 февраля, скончался от коронавируса. Иранскому политику был 81 год. Хади Хосровшахи умер в одной из больниц Тегерана.

МИД Ирана выразил соболезнования семье дипломата. Предположительно, Хади Хосровшахи заразился в городе Кум. Его положили в одну из тегеранских больниц. Результаты текстов на коронавирус оказались положительными. Врачи назначили лечение. Но организм пожилого мужчины не выдержал болезни.

Иран - одна из стран, где растет число зараженных коронавирусом. Новый вирус диагностирован у 245 человек. Скончались 26 человек. В Иране коронавирус выявлен у нескольких высокопоставленных представителей власти.

Ситуация с коронавирусом в Иране, как и в Италии и Южной Корее, вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения из-за серьезных темпов распространения коронавируса вне Китая.

МИД России рекомендует россиянам отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию.

 

ИЧ

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