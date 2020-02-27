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Безвиз в Европу привёл к потере Украиной своего трудоспособного населения

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Безвиз в Европу привёл к потере Украиной своего трудоспособного населения

Беспочвенные надежды Украины  понравиться тем кругам Запада, которые хотят конфронтации между нею Россией за 6 лет привели к понимаю, что Украина особо не нужна ни Европе, ни США.

Как считает постпред Республики Крым при Президенте РФ, зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов, разрешение на кратковременный безвизовый въезд в европейские страны привело лишь к тому, что Украина потеряла огромную часть своего трудоспособного и активного населения. США Украина тоже, в принципе, не нужна. Уже даже Трамп заявляет, что хочет налаживания отношений между Москвой и Киевом. С Крымом у американцев ничего не получилось, хотя им очень хотелось иметь там свою военную базу. Для России это жизненно важный вопрос, поэтому американцы убедились, что если они и дальше будут пытаться использовать Украину как антироссийский инструмент, то поставят свою собственную безопасность под угрозу. Нужны ли им такие необдуманные действия по подрыву всеобщей глобальной безопасности? Наверняка, нет.

Безопасность, как не раз высказывалась российская дипломатия, как известно, неделима. Невозможно построить свою безопасность в ущерб безопасности другого крупного международного игрока, потому что это всегда будет вести к конфронтации и созданию угрозы для всеобщего мира и стабильности.

Подробности читайте в материале "Аргументов недели".

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