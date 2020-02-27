Американцы признались в потере военного преимущества. Что это значит для России?

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27 февраля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское военное «конкурентное преимущество подорвано, и никому не следует ставить это под сомнение». Российский эксперт Станислав Бышок объяснил, что это значит.

Бышок считает, что таким образом американские военные стараются добиться большего финансирования. Из-за этого они периодически делают заявления о том, что ближайшие конкуренты наращивают мощь, передаёт Радио Sputnik.

По словам отечественного специалиста, подобные заявления также можно рассматривать как некую неуверенность США из-за изменения паритета. «США были сильнее по общим военным показателям России и Китая, допустим, в пять раз, и тут вдруг посчитали, и оказалось, что стали сильнее всего лишь в четыре раза. И это заставляет думать, что все пропало», - уверен Бышок.