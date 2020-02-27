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27 февраля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Kremlin Pool, globallookpress.com

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России. По данным украинского адмирала, за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав и значительно усилила боевой потенциал ЧФ РФ.

Воронченко на форуме Age of Crimea перечислил, сколько и каких у России военных кораблей: было 29, стало - 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. По его данным, в настоящее время "суммарный залп ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент — комплексы "Бастион“" и "Бал", — то он составляет примерно 120 ракет".

Также главком ВМС Украины рассказал, что Россия разместила в регионе семь подводных лодок, большая часть из которых современны и "очень эффективные".

Как отметил Игорь Воронченко, "сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная".

Источники сообщили о первом в России испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля "Адмирал Горшков".