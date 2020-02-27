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Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России

, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России
Kremlin Pool, globallookpress.com

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России.  По данным украинского адмирала, за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав и значительно усилила боевой потенциал ЧФ РФ.

Воронченко на форуме Age of Crimea перечислил, сколько и каких у России военных кораблей: было 29, стало - 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. По его данным, в настоящее время "суммарный залп ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент — комплексы "Бастион“" и "Бал", — то он составляет примерно 120 ракет".

Также главком ВМС Украины рассказал, что Россия разместила в регионе семь подводных лодок, большая часть из которых современны и "очень эффективные".

Как отметил Игорь Воронченко, "сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная".

Источники сообщили о первом в России испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля "Адмирал Горшков".

ИЧ

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