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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Финляндии

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Финляндии
анализ, pixabay.com
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставил в среду вечером финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).
 
Согласно последней информации, коронавирусная инфекция была выявлена у одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа. Ее уже подтвердили лабораторные исследования. Уточняется, что заражение произошло в итальянском Милане.
 
Пациентка в настоящий момент проходит лечение в университетской больнице Хельсинки. "Она в хорошей форме", – отметили источники.
ЕТ

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