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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Финляндии
26 февраля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
26 февраля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
Елена Середа
Игорь Черский
Мария Дегтерева
Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков рассказал, по какой причине власти США не могут отказаться от введения…
Политика
История с подсчетом населения при помощи спутника на территории Крыма, а также мятежных республик Донбасса закончилась тем, что сформулировавшему ее министру пришлось оправдываться. Чиновника высмеяли за «гениальную идею». Тот тут же свалил всю вину на ООН.
Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую точку зрения высказал Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.
Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую…
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5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но также через грязные руки и воду…
Медицинские специалисты перечислили три явных симптома появления тромба в сосудах. Оторвавшийся тромб может стать причиной внезапного летального…
Отечественная предсказательница Джуна спрогнозировала улучшение социально-экономической обстановки в Российской Федерации после 2020 года. Об этом…
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Эксперты устроили перепалку в эфире украинского телеканала во время обсуждения вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны. При этом один из оппонентов…
В Ленинградской области опрокинулся пассажирский автобус. Согласно последней информации сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и 47-му региону, в результате…
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что в Грузии зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом стало известно на брифинге…
На борту самолета авиакомпании "Россия", который следовал из Милана в Петербург в среду, 26 февраля, двое мужчин поругались из-за взглядов на воспитание детей. Конфликт…
Стало известно об инциденте, который произошел в среду, 26 февраля, около посольства Киргизии в Москве. Отмечается, что мужчина с зашитым ртом подошел к зданию около…
18-летний калининградец Денис Шипилов помог задержать серийного грабителя. В ГУ МВД по Калининградской области сообщили, что в этом деле молодому человеку помог его пони…
Количество зараженных коронавирусом нового типа в Италии возросло до 400 человек. Соответствующие данные в среду, 26 февраля, предоставил глава департамента гражданской…
Украинские СМИ растиражировали интервью бывшего советника президента России Владислава Суркова. Экс-куратор Донбасса говорил честно. Но его заявления Киеву показались…
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В среду супруга британского принца Уильяма посетила мероприятие благотворительной организации SportsAid, направленной на помощь юным чемпионам. Герцогиня показала…
Представитель правоохранительных органов сообщил, что в одной из квартир в центральной части столицы обнаружили тело умершей три недели назад женщины. Известно, что…
Соперник Трампа на выборах назван «агентом России». Украинские СМИ выступили с такой «пугалкой» перед аудиторией.
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В мире
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Известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза иронично прокомментировал востребованность популярного актера Александра Петрова в кино. По его словам, артисты…
Конкурсная комиссия Центрального военного округа (ЦВО) определила лучшие работы сотрудников средств массовой информации в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы…
Осведомленный источник, который представился одним из друзей Джорджа Клуни, сообщил журналистам, что 58-летний актер больше не живет со своей супругой Амаль. Якобы они не…
Депутат Государственной Думы РФ Ольга Баталина прокомментировала сообщение о смене лидера и названия «Единой России», а также объединение партии с «Общероссийским…
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставил в среду вечером финский Национальный институт здравоохранения…
Вечером в среду, 26 февраля, стало известно, что самолет SSJ-100, который ранее вылетел в Пермь из Москвы, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за возникших…
Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками совместным снимком с коллегами по театральной сцене Чулпан Хаматовой и Марианной Шульц. При этом…
Через некоторое время после этой страшной новости в сети появилась информация о выделении фонду Никиты Михалкова 3 миллиардов рублей на развитие культуры.
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Министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер в среду, 26 февраля, заявил, что обеспокоен "региональным доминированием" России, а также "намерениями страны…
Репортер телеканала WLOS (штат Северная Каролина) нечаянно разнообразил новостную повестку. Он вел прямой репортаж. Для этого использовал приложение из социальных сетей…
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Редакторы телеканала РБК, рассказывая телезрителям о нерентабельности производства сахара, очень неожиданно, но довольно точно определили роль телевидения в жизни страны…
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Облился бензином и поджег себя возле здания администрации президента Украины житель Сумской области. Инцидент произошел в среду около полудня. Теперь выяснилось, что…
Герцогиня Кембриджская Кэтрин в очередной раз продемонстрировала безупречный стиль. Она прибыла в лондонский театр Ноэла Кауарда в простом наряде, однако в очень ярких…
На территории Южной Америки зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса. Инфицированный человек, согласно последним данным…
Стало известно о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Северном Рейне-Вестфалии в Германии. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения региона Карл…
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В центре погоды «Фобос» рассказали, когда в Москву придет «сухая» и «солнечная» погода. Известно, что в четверг столица будет находиться в тёплой части атлантического…
Автоэксперты назвали ключевые признаки нечестной работы сотрудников салонов по продаже машин. Специалисты также рассказали, как следует вести себя покупателям, чтобы…
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После задержания в Саратове подростков, планировавших убийства в школе, в Центре психиатрии и наркологии заявили, что радикальность подростков стала трансформироваться…
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Общество
Сегодня стало известно, что из восьми россиян - пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся в карантине с подозрением на коронавирус, у трех обнаружены…
Зампред комитета Государственной Думы по международным делам Наталья Поклонская считает, что ГД превращается в «Голубой огонёк» из-за политических амбиций звёздных персон…
Председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой убежден, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому следует подумать о сохранении…
В мире
В Киеве у офиса президента Украины мужчина поджег себя. Так он пытался достучаться до властей и обратить внимание на коррупцию в стране, а также «кражу» у него участка…
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Министр украинского кабмина Дубилет назвал количество ненужных отчетов, которые готовятся для официального Киева. Региональные и муниципальные власти их старательно…
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