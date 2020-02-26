Пентагон обеспокоен

Глава Пентагона сообщил, что Россия якобы по-прежнему планирует "опрокидывать международные нормы и подтверждать свое региональное доминирование", нарушая таким образом суверенитет других стран и обязательства по договорам. Эспер добавил, что Москва "продолжает добиваться стремительной модернизации собственных вооруженных сил".

В Минобороны США также заявили, что страна должна противостоять РФ и Китаю.