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Политолог объяснил, почему власти США не могут отказаться от антироссийских санкций

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Политолог объяснил, почему власти США не могут отказаться от антироссийских санкций
флаг США, pixabay.com
Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков рассказал, по какой причине власти США не могут отказаться от введения антироссийских санкций.
 
Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил "крымские" санкции против России на год. Кроме того, Вашингтон расширил ограничения в отношении РФ, Ирака, Китая и Турции, связанные с "поддержкой ракетной программы Ирана". 
 
Леонид Крутаков в беседе с Радио Sputnik заявил, что США не могут отказаться от санкций, поскольку для них "это вопрос выживаемости". Если Вашингтон, который фактически является мировым офисом, утратит статус "главного разводящего", этот офис погибнет. "Поэтому Америка пойдет до конца, это надо понимать, к этому надо готовиться и строить альтернативные варианты", – заключил политолог.
ЕТ

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